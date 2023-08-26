Радулов: не буду юлить, НХЛ — это сильнейшая лига, там конкуренция выше, чем в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов заявил, что считает НХЛ более сильной лигой, чем КХЛ. 37-летний форвард провёл в НХЛ 524 матча и набрал 368 (144+224) очков и перед сезоном-2022/2023 вернулся в КХЛ.

«Как оценю свой сезон после возвращения из НХЛ? Я возвращался после не очень хорошего сезона за океаном, после травмы и операции. Хотелось доказать себе, что я могу играть ещё лучше и порадовать болельщиков. Я удовлетворён какими-то моментами, но всегда хочется большего. То, что мы остались в шаге от Кубка, это, конечно, добавляет печали. В целом сезон мы провели хорошо, его можно засчитать в актив. Это был огромный опыт для нас.

Как мне уровень лиги после возвращения из НХЛ? Я считаю, что НХЛ – сильнейшая лига, не буду тут юлить. В каких-то моментах наша лига стала ровнее, в этом плане потолок зарплат работает. Но в тоже время за океаном конкуренция выше, любой может обыграть любого. Тяжело предсказать, кто выиграет Кубок Стэнли. Кто мог сказать, что «Вегас» станет чемпионом? Это как ткнуть пальцем в небо», — цитирует Радулова «БИЗНЕС Online».