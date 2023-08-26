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Нападающий «Северстали» Лишка рассказал о невызове в сборную Словакии на чемпионат мира

Нападающий «Северстали» Лишка рассказал о невызове в сборную Словакии на чемпионат мира
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Нападающий «Северстали» Адам Лишка прокомментировал свой невызов в сборную Словакии на чемпионат мира 2023. Ранее федерация хоккея Словакии заявляла, что не будет вызывать игроков КХЛ в национальную команду.

«Непопадание на чемпионат мира? Я всегда рад играть за сборную. Если в дальнейшем пригласят, обязательно сыграю. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Со мной поговорили, сказали, что это никак не связано с уровнем игры. Зато у меня было больше времени на подготовку к сезону. Надеюсь, это пойдёт мне на пользу. Обсуждал ли это с другими словаками из КХЛ? Мы много общаемся между собой. Когда мне звонили, я сидел с Патриком Рыбаром. Оба спокойно приняли информацию, но особо не обсуждали», — сказал Лишка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Адамом Лишкой читайте на «Чемпионате»:

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