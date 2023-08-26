Канадский форвард «Авангарда»: учу русский язык и начинаю понимать его всё лучше

Канадский нападающий «Авангарда» Райан Спунер заявил, что усиленно учит русский язык и понимает русскую речь.
«Как обстоят дела с изучением русского? Да, я могу говорить и понимать. Русский очень тяжёл в изучении для англоговорящего человека, но я прикладываю все усилия. Учу русский на протяжении двух с половиной лет. Для меня это сродни вызову. Могу сказать, что начинаю понимать ваш язык всё лучше и лучше.
Читал ли что-нибудь из русской литературы? Нет, но сейчас я читаю «Гарри Поттера» в русском переводе. И как, он мне кажется близким к оригиналу? Достаточно. Я не всё понимаю, но он хороший», – цитирует Спунера AllHockey.ru.
В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Райан Спунер за минское «Динамо» провёл 64 встречи, в которых забросил 19 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 47 результативных баллов. В розыгрыше Кубка Гагарина Райан сыграл шесть игр, в которых набрал 5 (1+4) очков.
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