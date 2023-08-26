А. Юдин: игрок «Сибири» сыграл против Бардакова по-скотски

Экс-защитник сборной России, один из сильнейших тафгаев российского хоккея, тренер Александр Юдин жёстко высказался по отношению к игроку «Сибири» Илье Морозову и главному тренеру новосибирцев Дэвиду Немировски.

«Посмотрел эпизод с участием Морозова и Бардакова и могу сказать, что игрок «Сибири» сыграл не просто жёстко, а грубо или даже, не побоюсь этого слова, по-скотски. За такое нужно наказывать, и будь в команде я, Женька Артюхин, Саша Свитов или Женька Тимкин, думаю, Морозову жёстко бы объяснили, что так играть нельзя. Он бы навсегда это понял. А так у парня, похоже, крыша поехала. За такие действия исподтишка нужно наказывать. Думаю, в чемпионате свою порцию от кого-то из игроков СКА Морозов ещё получит. Сейчас они проявили терпение и не стали на предсезонном турнире переходить к рукопашной. Готов поделиться своим опытом с парнями из СКА перед матчем чемпионата с «Сибирью».

Удивила меня и реакция тренера «Сибири» Дэвида Немировски, из-за которого был удалён наставник СКА Роман Ротенберг. Роман Борисович защищал своего игрока и давал понять, что так грубо нельзя играть. Немировски сделал вид, что не понял или не расслышал. Но многие иностранцы так себя у нас ведут. Они считают, что им всё позволительно. Они заблуждаются», — сказал Юдин в интервью «Чемпионату».

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Отметим, что по итогам эпизода Морозов получил большой и дисциплинарный штрафы до конца игры, а главный тренер СКА Роман Ротенберг был удалён с площадки и досматривал матч с трибуны.