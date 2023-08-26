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Андрей Стась высказался о работе с Дмитрием Квартальновым в минском «Динамо»

Андрей Стась высказался о работе с Дмитрием Квартальновым в минском «Динамо»
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Нападающий Андрей Стась высказался о возвращении в минское «Динамо» и о работе с главным тренером Дмитрием Квартальновым.

«Как возник вариант с минским «Динамо»? Были ли ещё предложения? Разговаривали с «Трактором», и ещё пару вариантов было, но я очень рад, что сложилось так, как сложилось. Счастлив вернуться домой.

Почему именно в «Динамо» решил перейти? Честно, был летом дома и могу сказать, что Минск – это обалденный город, и если тут ещё есть работа, то жить можно в удовольствие.

Клуб сильно изменился: гендиректоры менялись, новый коллектив, состав — как проходит адаптация? Я думаю, никакая адаптация не понадобилась. Я здесь всех давно знаю, все хоккейные люди, и, даже если тогда они не были в руководстве клуба, мы всё равно знакомы. Хочу сказать, что поменялось всё к лучшему – это видно и по драфту, и по количеству белорусских ребят в КХЛ. Видно, что белорусский хоккей развивается, и мы идём в правильном направлении.

Какие особенности в подходе Дмитрия Квартальнова? Он очень требовательный, эмоциональный и справедливый тренер. Думаю, хоккей у нас будет очень агрессивный и быстрый», — приводит слова Стася официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь.

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