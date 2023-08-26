«Трактор» стал обладателем Кубка губернатора Челябинской области, победив «Ладу»

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Завершился матч Кубка губернатора Челябинской области, в котором встречались челябинский «Трактор» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Трактора» Александр Шаров. Ему ассистировали Альберт Яруллин и Артём Щучинов. На 53-й минуте преимущество челябинцев закрепил Виталий Кравцов. Результативные баллы на свой счёт записали Егор Попов и Илья Карпухин. В концовке встречи с передач Владимира Ткачёва и Роба Хэмилтона отличился Максим Шабанов — 3:0.

Таким образом, «Трактор» стал победителем домашнего турнира, одержав три победы. Второе место занял казанский «Ак Барс», далее расположились «Лада» и магнитогорский «Металлург».