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«Трактор» стал обладателем Кубка губернатора Челябинской области, победив «Ладу»

«Трактор» стал обладателем Кубка губернатора Челябинской области, победив «Ладу»
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Завершился матч Кубка губернатора Челябинской области, в котором встречались челябинский «Трактор» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Трактора» Александр Шаров. Ему ассистировали Альберт Яруллин и Артём Щучинов. На 53-й минуте преимущество челябинцев закрепил Виталий Кравцов. Результативные баллы на свой счёт записали Егор Попов и Илья Карпухин. В концовке встречи с передач Владимира Ткачёва и Роба Хэмилтона отличился Максим Шабанов — 3:0.

Таким образом, «Трактор» стал победителем домашнего турнира, одержав три победы. Второе место занял казанский «Ак Барс», далее расположились «Лада» и магнитогорский «Металлург».

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
26 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Шаров (Яруллин, Щучинов) – 17:52 (5x5)     2:0 Кравцов (Попов, Карпухин) – 52:33 (5x5)     3:0 Шабанов (Ткачёв, Хэмилтон) – 59:40 (5x5)    
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