«Сибирь» обыграла «Сочи» в матче турнира имени Пучкова

Завершился матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором встречались «Сочи» и новосибирская «Сибирь». Команды играли в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. «Сибирь» одержала победу со счётом 4:3 (2:2, 1:0, 1:1).

Первый период команды сыграли вничью — 2:2. В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Энди Андреофф (в большинстве) и Иван Климович, у «Сочи» — Артём Николаев и Глеб Корягин. Во втором периоде «Сибирь» в третий раз вышла вперёд усилиями Артёма Михеева. На 44-й минуте Андреофф в большинстве оформил дубль. На 52-й минуте Корягин сократил отставание, забросив свою вторую шайбу.

«Сибирь» одержала вторую победу на турнире и заняла третье место, «Сочи» проиграл все четыре матча.