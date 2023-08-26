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«Сибирь» обыграла «Сочи» в матче турнира имени Пучкова

«Сибирь» обыграла «Сочи» в матче турнира имени Пучкова
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Завершился матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором встречались «Сочи» и новосибирская «Сибирь». Команды играли в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. «Сибирь» одержала победу со счётом 4:3 (2:2, 1:0, 1:1).

Первый период команды сыграли вничью — 2:2. В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Энди Андреофф (в большинстве) и Иван Климович, у «Сочи» — Артём Николаев и Глеб Корягин. Во втором периоде «Сибирь» в третий раз вышла вперёд усилиями Артёма Михеева. На 44-й минуте Андреофф в большинстве оформил дубль. На 52-й минуте Корягин сократил отставание, забросив свою вторую шайбу.

«Сибирь» одержала вторую победу на турнире и заняла третье место, «Сочи» проиграл все четыре матча.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Ефремов) – 04:38 (5x4)     1:1 Николаев (Грэм, Галенюк, Гараев) – 05:59 (5x5)     1:2 Климович (Мёрфи, Хамидуллин) – 06:26 (5x5)     2:2 Корягин (Тянулин) – 11:21 (5x5)     2:3 Михеев (Ефремов) – 30:58 (5x5)     2:4 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 43:14 (5x4)     3:4 Корягин (Криштоф, Рендулич) – 51:13 (5x5)    
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