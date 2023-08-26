Главный тренер «Витязя» Завьялов: содержание игры расстраивает, достучимся до игроков

Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов прокомментировал победу в матче Кубка мэра Москвы с «Куньлунь Ред Стар» (4:3 Б).
«То, что выиграли — хорошо. Но содержание игры расстраивает. Вести 2:0 и пропустить в первой же смене второго периода… Не должно такого быть. Да и первый период начали так, что в первой смене могли пропустить. Концентрация должна быть с начала матча и до конца. Но, к сожалению, пока либо не слышат, либо не хотят слышать. Завтра наш последний матч перед началом чемпионата. Достучимся до игроков», — приводит слова Завьялова официальный сайт КХЛ.
«Витязь» завтра, 27 августа, сыграет в матче за третье место на Кубке мэра Москвы. Соперник подмосковного клуба определится по итогам вечерней встречи московского «Динамо» и хабаровского «Амура».
- 26 августа 2023
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