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Главный тренер «Трактора» Гатиятулин высказался о матче с «Ладой»

Главный тренер «Трактора» Гатиятулин высказался о матче с «Ладой»
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Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче Кубка губернатора Челябинской области с «Ладой» (3:0). Челябинцы заняли первое место на турнире.

«Последний матч предсезонной подготовки. Была возможность ещё раз проверить сочетания. Этим мы и воспользовались по ходу игры. Внесли корректировки, посмотрели команду в разных сочетаниях. По содержанию игры — есть над чем работать. Оставшееся время уделим этому.

Как оценю игру Виталия Кравцова после возвращения? Оценки давать преждевременно. Предсезонный турнир — здесь важнее не результат, а командная игра. Каждому игроку нужно подойти в правильной физической и игровой форме. Посмотреть те игровые моменты, над которыми мы работали в течение всего предсезонного периода.

На какой позиции видим Максима Марушева? Ищем варианты. Ещё ребят пробовали в центре и с краю. Некоторые центры будут сдвоенные. Есть пища для размышлений, будем думать.

Второй матч подряд Зак Фукале зарабатывает удаление? Успели с ним переговорить. Нужно понять ему игровые моменты и правила хоккея, на что обращают внимание судьи. Рассмотрим эти моменты, по которым возникают вопросы, и уделим этому особое внимание», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».

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