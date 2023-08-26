Главный тренер «Трактора» Гатиятулин высказался о матче с «Ладой»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче Кубка губернатора Челябинской области с «Ладой» (3:0). Челябинцы заняли первое место на турнире.
«Последний матч предсезонной подготовки. Была возможность ещё раз проверить сочетания. Этим мы и воспользовались по ходу игры. Внесли корректировки, посмотрели команду в разных сочетаниях. По содержанию игры — есть над чем работать. Оставшееся время уделим этому.
Как оценю игру Виталия Кравцова после возвращения? Оценки давать преждевременно. Предсезонный турнир — здесь важнее не результат, а командная игра. Каждому игроку нужно подойти в правильной физической и игровой форме. Посмотреть те игровые моменты, над которыми мы работали в течение всего предсезонного периода.
На какой позиции видим Максима Марушева? Ищем варианты. Ещё ребят пробовали в центре и с краю. Некоторые центры будут сдвоенные. Есть пища для размышлений, будем думать.
Второй матч подряд Зак Фукале зарабатывает удаление? Успели с ним переговорить. Нужно понять ему игровые моменты и правила хоккея, на что обращают внимание судьи. Рассмотрим эти моменты, по которым возникают вопросы, и уделим этому особое внимание», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».
- 26 августа 2023
-
21:14
-
20:59
-
20:36
-
20:22
-
19:52
-
19:38
-
19:14
-
18:54
-
18:34
-
18:12
-
17:37
-
17:14
-
17:11
-
16:55
-
16:42
-
16:20
-
15:50
-
15:30
-
15:25
-
15:15
-
15:10
-
14:55
-
14:35
-
14:15
-
13:45
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:10
-
11:51
-
11:35
-
11:10
-
10:40
-
10:05