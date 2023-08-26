Тренер «Лады» Олег Браташ высказался об усилении команды
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Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ высказался об усилении команды.
«Ждём ли мы в ближайшие дни усиление? Скорее, не мы ждём, а нас ждут. У нас два иностранца уже катаются в Тольятти. Андрей Алтыбармакян должен восстановиться к старту чемпионата. Мы рассчитываем на этих ребят. Ещё два защитника будут готовы позже — это Мислав Росандич и Николай Демидов. Они будут готовы чуть позже. Надеемся, они усилят нас», — приводит слова Браташа официальный сайт «Трактора».
Сегодня, 26 августа, «Лада» проиграла «Трактору» (0:3) в матче Кубка губернатора Челябинской области. Команда заняла на турнире третье место.
16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс». «Лада» встретится с «Трактором» 2 сентября.
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