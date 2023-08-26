Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА стал победителем турнира имени Пучкова, обыграв «Северсталь»

СКА стал победителем турнира имени Пучкова, обыграв «Северсталь»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором встречались санкт-петербургский СКА и череповецкая «Северсталь». Команды играли в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1).

На третьей минуте счёт открыл нападающий «Северстали» Александр Жабреев. Ему ассистировали Александр Петунин и Дмитрий Моисеев. На 33-й минуте форвард СКА Сергей Толчинский в большинстве забросил ответную шайбу. Ассистентами выступили Марат Хайруллин и Александр Никишин.

В начале третьего периода Никишин с передач Брендана Лайпсика и Артёма Сергеева вывел армейцев вперёд. На 50-й минуте нападающий череповчан Никита Рожков в большинстве восстановил равновесие — 2:2. Результативные передачи на свой счёт записали Руслан Абросимов и Павел Денисов. В дальнейшем армейцы за 18 секунд забросили две шайбы. Сначала с передачи Владимира Алистрова отличился Василий Глотов, а затем окончательный счёт установил Михаил Воробьёв, ассистенты — Марат Хайруллин и Александр Никишин.

Таким образом, СКА стал победителем турнира. «Северсталь» заняла второе место.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2023, суббота. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Жабреев (Петунин, Моисеев) – 02:05 (5x5)     1:1 Толчинский (Хайруллин, Никишин) – 32:22 (5x4)     2:1 Никишин (Лайпсик, Сергеев) – 43:50 (5x4)     2:2 Рожков (Абросимов, Денисов) – 49:07 (4x5)     3:2 Глотов (Алистров) – 54:37 (5x5)     4:2 Воробьёв (Хайруллин, Никишин) – 54:55 (5x5)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android