СКА стал победителем турнира имени Пучкова, обыграв «Северсталь»

Завершился матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором встречались санкт-петербургский СКА и череповецкая «Северсталь». Команды играли в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1).
На третьей минуте счёт открыл нападающий «Северстали» Александр Жабреев. Ему ассистировали Александр Петунин и Дмитрий Моисеев. На 33-й минуте форвард СКА Сергей Толчинский в большинстве забросил ответную шайбу. Ассистентами выступили Марат Хайруллин и Александр Никишин.
В начале третьего периода Никишин с передач Брендана Лайпсика и Артёма Сергеева вывел армейцев вперёд. На 50-й минуте нападающий череповчан Никита Рожков в большинстве восстановил равновесие — 2:2. Результативные передачи на свой счёт записали Руслан Абросимов и Павел Денисов. В дальнейшем армейцы за 18 секунд забросили две шайбы. Сначала с передачи Владимира Алистрова отличился Василий Глотов, а затем окончательный счёт установил Михаил Воробьёв, ассистенты — Марат Хайруллин и Александр Никишин.
Таким образом, СКА стал победителем турнира. «Северсталь» заняла второе место.
- 26 августа 2023
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