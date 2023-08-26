В «Амуре» рассказали о ходе натурализации канадского защитника Кэмерона Ли
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Генеральный менеджер хабаровского «Амура» Вадим Покотило рассказал о ходе натурализации канадского защитника Кэмерона Ли.
«Кэмерон Ли изъявил желание получить российский паспорт, мы его в этом поддержали. Процесс запущен. Ждём результатов», — передаёт слова Покотило корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, ранее Кэмерон Ли заявил, что хочет в ближайшее время оформить российское гражданство. Прошлый сезон стал для 26-летнего форварда дебютным в Континентальной хоккейной лиге. В 53 встречах нападающий забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков. До хабаровского клуба Ли играл в NCAA и АХЛ. В 92 матчах Американской хоккейной лиги Кэмерон записал на свой счёт 34 (3+31) очка.
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