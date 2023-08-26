Нападающий Жабреев оценил турнир имени Пучкова для «Северстали»

Нападающий «Северстали» Александр Жабреев прокомментировал поражение в матче турнира имени Пучкова со СКА (2:4).
«Неплохо играли, по игре где-то были лучше соперника, перебросали его. Не повезло немножко — вратарь у них неплохо сыграл. Неплохо провели турнир. По пятибальной шкале на четвёрку. Три победы из четырёх. Подходим к сезону в неплохой форме.
Как оцениваю свою игру на турнире? Предыдущий сезон сложился для меня неудачно, мне надо доказывать свою состоятельность, пробиваться в состав. В целом команда на позитиве. Главное сейчас подготовиться ко 2 сентября и хорошо начать сезон. Нам дадут пару выходных, и начнём планомерно готовиться к «Сочи».
Спасибо болельщикам! Кто приехал, кто смотрел турнир, кто писал в комментариях — всё читаем, всё видим. Спасибо за поддержку. Приходите в Ледовый!» — приводит слова Жабреева пресс-служба «Северстали».
- 26 августа 2023
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