Андрей Козырев подвёл итоги турнира имени Пучкова для «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о турнире имени Николая Пучкова. Сегодня, 26 августа, «Северсталь» уступила СКА со счётом 2:4. Команда Козырева заняла второе место.

«Замечательный турнир: и организация, и состав команд. Сегодня была обоюдоострая игра. У нас были моменты. К сожалению, мы проиграли, но этот матч позволит нашей молодёжи расти дальше. Мы получили бесценный опыт.

Как прошла предсезонка? Насколько довольны командой? Предсезонка прошла замечательно: мы шли шаг за шагом. Мы перестраиваем команду — получили целую россыпь молодых талантов. Мы — тренерский штаб — очень довольны тем, как ребята впитывают нашу философию, нашу модель игры.

Что нового привнесём в команду в этом сезоне? Мы играем скоростной атакующий хоккей. Если вы были на играх, это можно было заметить.

Чем сегодня удивила команда соперника? Мы её хорошо изучили. В принципе, ничем не удивила. Мы знали, как они будут играть. К сожалению, нам где-то не хватило опыта, чтобы довести встречу до победы», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».