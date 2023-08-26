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Главный тренер СКА Ротенберг: приятно начинать сезон с трофеем

Главный тренер СКА Ротенберг: приятно начинать сезон с трофеем
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе на турнире имени Николая Пучкова.

«Приятно начинать сезон с трофеем. Вдвойне приятно, что мы выиграли домашний турнир имени Николая Георгиевича Пучкова — настоящей легенды нашего клуба.

Благодарю всех ребят за полную самоотдачу, волевые победы и борьбу от начала и до конца. Большое спасибо нашим болельщикам, которые уже в августе заполняют трибуны и создают невероятную атмосферу. Огромная благодарность ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру — их помощь и поддержка позволяют нам развиваться, усиливать состав, становиться лучше год от года. Уверен, впереди у нас ещё более значимые победы, которые мы подкрепим красивой и зрелищной игрой. Всех с трофеем и работаем дальше!» — написал Ротенберг в телеграм-канале.

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