Главный тренер СКА Ротенберг: приятно начинать сезон с трофеем

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе на турнире имени Николая Пучкова.

«Приятно начинать сезон с трофеем. Вдвойне приятно, что мы выиграли домашний турнир имени Николая Георгиевича Пучкова — настоящей легенды нашего клуба.

Благодарю всех ребят за полную самоотдачу, волевые победы и борьбу от начала и до конца. Большое спасибо нашим болельщикам, которые уже в августе заполняют трибуны и создают невероятную атмосферу. Огромная благодарность ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру — их помощь и поддержка позволяют нам развиваться, усиливать состав, становиться лучше год от года. Уверен, впереди у нас ещё более значимые победы, которые мы подкрепим красивой и зрелищной игрой. Всех с трофеем и работаем дальше!» — написал Ротенберг в телеграм-канале.