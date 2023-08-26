«Доминировали весь матч». Форвард «Динамо» Пакетт — о победе в игре с «Амуром»

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт прокомментировал победу в матче Кубка мэра Москвы с «Амуром» (6:0). Форвард забросил две шайбы.

«Мы играли хорошо с первой и до последней секунды. Доминировали весь матч — это хороший момент для нас, будем двигаться в этом же направлении.

Как себя ощущаю? Было подозрение, что не попаду в заявку, но тренер сказал, что всё будет хорошо. Иногда бывают такие травмы, что нужно начинать игру и разминаться на льду. Очень рад, что хорошо сегодня чувствовал себя — это здорово. Вся команда сыграла хорошо, своей игрой доволен.

Команда немного обновилась в межсезонье, как приняли в коллективе? Я сам недавно пришёл в команду, и мы немного поговорили с игроками, которые уже были здесь. Постоянно общаемся и знаем нашу цель — нужно продолжать играть вместе и друг за друга.

Андрей Миронов в шуточной форме сказал, что запретил Менеллу до обеда разговаривать на английском, чтобы практиковать русский? Бреннан молодец, он сам максимально стремится выучить язык. Ребята его в этом только поддерживают и укрепляют его желание, создают определённые условия и трудности для изучения. По поводу себя пока не знаю, посмотрим. Я немного пробовал, но язык очень сложный. Подумаю ещё, буду ли его учить, до этого не очень хорошо шло», — приводит слова Пакетта официальный сайт «Динамо».