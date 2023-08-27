Капитан «Оттавы» Ткачук назвал самого недооценённого хоккеиста НХЛ

Капитан «Оттавы» Брэди Ткачак назвал защитника Джейка Сандерсона самым недооценённым игроком в НХЛ. 21-летний защитник в прошлом сезоне провёл 77 матчей и набрал 32 (4+28) очка при полезности «-6».
«Я считаю его самым недооцененным игроком в НХЛ. Я смотрю на его первый сезон, на то, что он сделал для команды. Он вышел из колледжа и с первой же игры сделал нашу команду сильнее.
Я просто не мог поверить в то, что он не попал в список претендентов на «Колдер Трофи». Я подумал, что этот парень – один из самых важных игроков в нашей команде, и это осталось незамеченным. Его скорость, его хоккейное чутье и трудовая этика не имеют себе равных.
Я не видел, чтобы кто-то работал так же, как он. Это было весьма впечатляюще. Он будет потрясающим игроком для «Оттавы», – цитирует Ткачука The Score.
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