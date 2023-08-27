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Директор «Шеллефтео» заявил о влиянии фанатов клуба на разрыв контракта с Агостино

Директор «Шеллефтео» заявил о влиянии фанатов клуба на разрыв контракта с Агостино
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Директор «Шеллефтео» Оса Андерссон высказался о расторжении контракта с Кенни Агостино через день после его подписания. Шведский клуб расторг контракт с нападающим, потому что узнал, что форвард мог не продолжать карьеру в КХЛ в прошлом сезоне, но выбрал вариант с нижегородским «Торпедо».

«В последние дни у нас было много контактов с нашими партнёрами, болельщиками и другими людьми с чёрно-жёлтыми (цвета клуба. – Прим. «Чемпионата») сердцами. Их любовь к клубу и преданность ему – самое ценное, что у нас есть. Мы продолжим двигаться вперёд вместе и на благо хоккейного клуба «Шеллефтео», – сказал Андерссон.

В сезоне-2022/2023 Агостино выступал в нижегородском «Торпедо», пропустив значительную часть из-за травмы. Он провёл 29 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.

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