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«Куньлунь» обыграл «Амур» по буллитам и занял пятое место на Кубке мэра Москвы

«Куньлунь» обыграл «Амур» по буллитам и занял пятое место на Кубке мэра Москвы
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Завершился матч за пятое место на Кубке мэра Москвы, в котором «Куньлунь» обыграл «Амур» по буллитам со счётом 4:3.

Дублем отметился нападающий «Амура» Алекс Бродхёрст, ещё одна шайба хабаровчан на счету Сергея Лапина. За «Куньлунь» шайбы забрасывали Цзян Фу, Кайл Вуд и Люк Локхарт. Ворота команд защищали голкиперы Янис Калниньш, Александр Лазушин и Джереми Смит. Решающий буллит на счету Локхарта.

Кубок мэра Москвы . За 5-е место
27 августа 2023, воскресенье. 11:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Челиос, Спроул) – 00:27 (5x5)     1:1 Бродхёрст (Коршков, Щемеров) – 02:17 (5x5)     2:1 Лапин (Гиздатуллин) – 15:03 (5x5)     3:1 Бродхёрст (Спиценко, Слепец) – 15:40 (5x5)     3:2 Вуд (Челиос, Броссо) – 45:09 (5x4)     3:3 Локхарт (Броссо, Фу) – 47:20 (5x4)     3:4 Локхарт – 65:00    

Первый матч нового сезона КХЛ «Амур» проведёт в гостях 2 сентября с подмосковным «Витязем». «Куньлунь» начнёт новый сезон гостевым матчем со «Спартаком» 2 сентября в Москве.

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