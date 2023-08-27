«Куньлунь» обыграл «Амур» по буллитам и занял пятое место на Кубке мэра Москвы

Завершился матч за пятое место на Кубке мэра Москвы, в котором «Куньлунь» обыграл «Амур» по буллитам со счётом 4:3.

Дублем отметился нападающий «Амура» Алекс Бродхёрст, ещё одна шайба хабаровчан на счету Сергея Лапина. За «Куньлунь» шайбы забрасывали Цзян Фу, Кайл Вуд и Люк Локхарт. Ворота команд защищали голкиперы Янис Калниньш, Александр Лазушин и Джереми Смит. Решающий буллит на счету Локхарта.

Первый матч нового сезона КХЛ «Амур» проведёт в гостях 2 сентября с подмосковным «Витязем». «Куньлунь» начнёт новый сезон гостевым матчем со «Спартаком» 2 сентября в Москве.