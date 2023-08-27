Хоккеистам СКА вручили бронзовые медали чемпионата России по хоккею сезона-2022/2023. В прошлом сезоне КХЛ петербургский клуб стал обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат. В финале Западной конференции СКА уступил в шести матчах будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА.
Фото: Елена Кузнецова, «Чемпионат»
Фото: Елена Кузнецова, «Чемпионат»
Новый сезон-2023/2024 КХЛ СКА начнёт гостевым матчем с московским «Динамо» 2 сентября.
Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что в новом сезоне КХЛ руководству петербургского клуба удалось собрать сильнейшую команду в лиге. Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что в новом сезоне КХЛ СКА поставлена задача выиграть Кубок Гагарина.
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