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Хоккеистам СКА вручили бронзовые медали чемпионата России по хоккею сезона-2022/2023

Хоккеистам СКА вручили бронзовые медали чемпионата России по хоккею сезона-2022/2023
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Хоккеистам СКА вручили бронзовые медали чемпионата России по хоккею сезона-2022/2023. В прошлом сезоне КХЛ петербургский клуб стал обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат. В финале Западной конференции СКА уступил в шести матчах будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА.

Фото: Елена Кузнецова, «Чемпионат»

Фото: Елена Кузнецова, «Чемпионат»

Новый сезон-2023/2024 КХЛ СКА начнёт гостевым матчем с московским «Динамо» 2 сентября.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что в новом сезоне КХЛ руководству петербургского клуба удалось собрать сильнейшую команду в лиге. Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что в новом сезоне КХЛ СКА поставлена задача выиграть Кубок Гагарина.

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