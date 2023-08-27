Михайлов считает, что ФХР следует приостановить членство в Международной федерации хоккея

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Борис Михайлов считает, что Федерации хоккея России следует приостановить членство в Международной федерации хоккея в ответ на политически мотивированное решение отстранить сборные страны. Михайлов считает, что в деле вратаря ЦСКА Ивана Федотова ИИХФ не имеет права диктовать свои требования армейскому клубу и КХЛ.

«Будь моя воля, то, как только они отстранили наши национальные команды от чемпионата мира и всех международных соревнований, я бы приостановил членство федерации до тех пор, пока наши сборные не восстановят.

Они каждый год кормят нас завтраками. В международной федерации представители недружественных стран, наших представителей отлучили от совещаний, поэтому они делают что хотят, чего с ними советоваться? Но наш хоккей жил и до них. Они просто сильных не любят и под любыми предлогами хотят нас не допускать.

Ситуация с Федотовым? ИИХФ может влиять на Национальную хоккейную лигу? Нет. Так почему она влияет на КХЛ? Она не имеет права снимать очки, она должна действовать через нашу федерацию, а наша федерация должна защищать наши клубы. Я знаю, что наша федерация зарегистрировала контракт Федотова, КХЛ на основании этого зарегистрировала его и разрешила играть. Почему он не должен играть?

Они могут сделать что угодно, для меня это уже не будет неожиданностью. Они принимают незаконные решения, политически мотивированные», — цитирует Михайлова ТАСС.