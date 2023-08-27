Михайлов считает, что ФХР следует приостановить членство в Международной федерации хоккея

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Борис Михайлов считает, что Федерации хоккея России следует приостановить членство в Международной федерации хоккея в ответ на политически мотивированное решение отстранить сборные страны. Михайлов считает, что в деле вратаря ЦСКА Ивана Федотова ИИХФ не имеет права диктовать свои требования армейскому клубу и КХЛ.
«Будь моя воля, то, как только они отстранили наши национальные команды от чемпионата мира и всех международных соревнований, я бы приостановил членство федерации до тех пор, пока наши сборные не восстановят.
Они каждый год кормят нас завтраками. В международной федерации представители недружественных стран, наших представителей отлучили от совещаний, поэтому они делают что хотят, чего с ними советоваться? Но наш хоккей жил и до них. Они просто сильных не любят и под любыми предлогами хотят нас не допускать.
Ситуация с Федотовым? ИИХФ может влиять на Национальную хоккейную лигу? Нет. Так почему она влияет на КХЛ? Она не имеет права снимать очки, она должна действовать через нашу федерацию, а наша федерация должна защищать наши клубы. Я знаю, что наша федерация зарегистрировала контракт Федотова, КХЛ на основании этого зарегистрировала его и разрешила играть. Почему он не должен играть?
Они могут сделать что угодно, для меня это уже не будет неожиданностью. Они принимают незаконные решения, политически мотивированные», — цитирует Михайлова ТАСС.
- 27 августа 2023
-
15:50
-
15:20
-
15:00
-
14:35
-
14:10
-
13:40
-
13:32
-
13:26
-
13:18
-
12:45
-
12:20
-
11:45
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
09:52
-
09:25
-
08:50
-
08:25
-
04:41
-
04:30
-
03:19
-
02:55
-
02:19
- 26 августа 2023
-
23:58
-
23:44
-
23:28
-
23:16
-
23:13
-
22:54
-
22:30
-
22:24
-
22:16
-
22:13
-
22:01