Фетисов считает, что КХЛ должна стать независимой от Международной федерации хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что КХЛ должна стать полностью независимой от Международной федерации хоккея.

«Когда я занимался созданием Евроазиатской хоккейной лиги, то мы планировали сделать её коммерческой, чтобы она не зависела от федерации. Её регламент соответствовал Национальной хоккейной лиге. Были предусмотрены процедура драфта, неограниченно свободные агенты одного возраста. Я даже сумел инициировать поправку в закон о том, что отношения между игроком и клубом регламентируются не только Трудовым кодексом, что сейчас является проблемой, но и другими нормативными документами. Контакт игрока должен был быть неприкосновенным, а договорённости о переходах — на основе желания клуба отпустить его. КХЛ пошла своим путём, и имеем то, что имеем.

Бардак, мы должны у себя разобраться, чего мы хотим — независимую лигу или проводить Кубок Гагарина и чемпионат России с участием зарубежных клубов? Совсем катавасия получается. Это логично, чтобы КХЛ стала полностью коммерческой лигой, это избавит от подобных проблем», — цитирует Фетисова ТАСС.