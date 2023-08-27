Плющев: ИИХФ может начать чинить какие-то мелкие пакости клубам КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил желание ЦСКА обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о контракте голкипера Ивана Федотова.

«ЦСКА участвует в турнире КХЛ, а КХЛ не является субъектом ИИХФ и не находится под её эгидой. Субъектом ИИХФ является Федерация хоккея России, она сотрудничает с КХЛ и согласовывает или не согласовывает какие-то вопросы, но каждая организация живёт по своим правилам. Разве ИИХФ может снять очки с какой-то команды НХЛ? Нет. Другое дело, что ИИХФ может начать создавать определённые препятствия, связанные с трансферами иностранных игроков в клубы КХЛ. А снимать очки — это нонсенс и глупость.

И что значит, что ЦСКА запугивает своим решением обратиться в САS? Любое действие может быть опротестовано в высшей инстанции, в данном случае это CAS. ИИХФ может начать чинить какие-то мелкие пакости клубам КХЛ. Это связано с легионерами, и организация может, например, запретить клубам какую-то трансферную политику. В ИИХФ просто не будут подписывать международные трансферы, это пакости в адрес конкретных игроков и конкретных команд», — цитирует Плющева «РИА Новости Спорт».

Ранее ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на четыре месяца из-за ситуации с его контрактом с «Филадельфией». Дисквалификация вратаря вступает в силу 1 сентября. ЦСКА оспаривает это решение Международной федерации и собирается заявить Федотова в состав на матч открытия нового сезона КХЛ с «Ак Барсом».