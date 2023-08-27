Тамара Москвина показала хоккеистам СКА, как нужно выходить на сцену

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина приняла участие в презентации состава и тренерского штаба СКА.
Москвина поднялась на сцену и обменялась приветствиями с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, главным тренером СКА Романом Ротенбергом и председателем совета директоров армейского клуба Александром Медведевым.
«Есть ли замечания к выходу игроков? Красиво выходили на сцену? Они красиво выходили. Но в основном надо выходить, смотря на зрителей. А на руководство посмотрим позже. Поэтому на следующую презентацию идём так...», — заявила Москвина.
Напомним, ранее хоккеистам СКА вручили бронзовые медали чемпионата России по хоккею сезона-2022/2023. В прошлом сезоне КХЛ петербургский клуб стал обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат. В финале Западной конференции СКА уступил в шести матчах будущему обладателю Кубка Гагарина — ЦСКА.
- 27 августа 2023
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