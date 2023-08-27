Нападающий «Трактора» Шаров: «проклятие Кубка губернатора» — это фигня

Нападающий «Трактора» Александр Шаров рассказал об итогах Кубка губернатора Челябинской области, в котором челябинский клуб занял первое место, обыграв «Ладу» (3:0).

«Хороший матч получился. «Лада» — боевой соперник, первый матч сезона будет с ним же. Сыграли в свой хоккей и хорошо, что не пропустили. Рад, что забил. Хоть вспомнил, как это делается, перед началом сезона.

Турнир получился сложным, соперники были абсолютно разного стиля. Казань — мастеровитая, «Магнитка» — быстрая команда, «Лада» бегала, кусалась. Со всеми поиграли, что очень полезно перед сезоном. В «Тракторе» в «проклятие Кубка губернатора» не верят? Это всё фигня. Проверим в сезоне.

С какими ожиданиями подходим к чемпионату? Играть уже охота, биться за очки, получать эмоции. Находимся в ожидании. Немного отдохнём, подготовимся. Рад, что вернулся в Челябинск. Здесь все свои, хорошие воспоминания. Поэтому с позитивными эмоциями вхожу в сезон», — цитирует Шарова «РБ Спорт».

«Трактор» стал победителем домашнего турнира, одержав три победы. Второе место занял казанский «Ак Барс», далее расположились «Лада» и магнитогорский «Металлург».