Нападающий «Трактора» Шаров: «проклятие Кубка губернатора» — это фигня

Нападающий «Трактора» Александр Шаров рассказал об итогах Кубка губернатора Челябинской области, в котором челябинский клуб занял первое место, обыграв «Ладу» (3:0).
«Хороший матч получился. «Лада» — боевой соперник, первый матч сезона будет с ним же. Сыграли в свой хоккей и хорошо, что не пропустили. Рад, что забил. Хоть вспомнил, как это делается, перед началом сезона.
Турнир получился сложным, соперники были абсолютно разного стиля. Казань — мастеровитая, «Магнитка» — быстрая команда, «Лада» бегала, кусалась. Со всеми поиграли, что очень полезно перед сезоном. В «Тракторе» в «проклятие Кубка губернатора» не верят? Это всё фигня. Проверим в сезоне.
С какими ожиданиями подходим к чемпионату? Играть уже охота, биться за очки, получать эмоции. Находимся в ожидании. Немного отдохнём, подготовимся. Рад, что вернулся в Челябинск. Здесь все свои, хорошие воспоминания. Поэтому с позитивными эмоциями вхожу в сезон», — цитирует Шарова «РБ Спорт».
«Трактор» стал победителем домашнего турнира, одержав три победы. Второе место занял казанский «Ак Барс», далее расположились «Лада» и магнитогорский «Металлург».
- 27 августа 2023
-
17:41
-
17:38
-
17:34
-
17:22
-
17:21
-
17:18
-
17:15
-
17:14
-
17:11
-
17:08
-
17:05
-
17:00
-
16:43
-
16:39
-
16:35
-
16:21
-
16:21
-
16:10
-
15:50
-
15:20
-
15:00
-
14:35
-
14:10
-
13:40
-
13:32
-
13:26
-
13:18
-
12:45
-
12:20
-
11:45
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
09:52
-
09:25