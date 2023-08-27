Бардаков — о хите против себя: была потеря памяти, но не сильно, просто потерялся

Нападающий СКА Захар Бардаков прокомментировал силовой приём со стороны защитника «Сибири» Ильи Морозова в матче на турнире имени Николая Пучкова (6:3).

«Я смотрел — на видео момент выглядит страшновато. Но всё нормально было. Есть небольшие повреждения, но в целом всё нормально. Надеюсь 2 сентября выйти на лёд, но это ещё неточно. На выезд я еду.

После игры уже посмотрел, как Роман Борисович выходил на лёд, но сам момент не особо помню, что было. Чуть-чуть была потеря памяти — но не сильно, просто потерялся», — передаёт слова Хайруллина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в концовке второго периода матча СКА — «Сибирь» защитник сибиряков Илья Морозов толкнул на борт нападающего армейцев Захара Бардакова. Этот эпизод вызвал недовольство у главного тренера СКА Романа Ротенберга, который нецензурно обращался к тренерскому штабу «Сибири» и выскочил на лёд. Морозов и Ротенберг были удалены до конца игры.