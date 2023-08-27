Р. Ротенберг: Лайпсику клубы давали в два раза больше, но он выбрал культурную столицу

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о том, почему Брендан Лайпсик выбрал для продолжения карьеры СКА и оценил бросок новичка армейского клуба Алекса Гальченюка.
«Здесь надо сказать спасибо самому Алексу, который изучил нашу систему игры, смотрел видео, изучил детально тактику команды и понял, что для него СКА – идеальный вариант с точки зрения развития карьеры и прогресса как хоккеиста. Также у нас культурная столица. Лайпсику, например, другие команды давали в два раза больше денег, но он выбрал культурную столицу, Санкт-Петербург. Супруга Лайпсика – актриса, и она уважает нашу культуру. Училась актёрскому мастерству по методикам Станиславского, любит нашу культуру. Также и у Алекса [Гальченюка] супруга любит культуру Санкт-Петербурга.
Правда ли, что у Алекса самый сильный бросок в команде? В хоккее очень много компонентов, 700 разных навыков, которые надо мониторить. Конечно, бросок очень нужен, без него не будет гола. А насчёт того, у кого самый сильный бросок… Главное, самый точный, а не самый сильный», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 27 августа 2023
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