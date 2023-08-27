«Травма непростая, коварная». Кадейкин ответил на вопрос о сроках возвращения на лёд

Нападающий СКА Александр Кадейкин рассказал о своём восстановлении от травмы.
«Восстановление проходит хорошо, уже две недели занимаюсь в общей группе. Как тренерский штаб решит, что я готов играть, тогда вернусь в состав. Думаю, что я подхожу к этому моменту. Произойдёт ли это в сентябре? Надо спрашивать у тренерского штаба, со своей стороны я готов. Травма непростая, коварная, какое-то время потребуется, чтобы поймать ритм на льду. Но по медицинским показаниям никаких проблем не будет уже в ближайшее время. Повторюсь, травма коварная. Кажется, что всё окей, но в каких-то моментах бывают провалы. Но в целом чувствую себя нормально. С каждым днём всё лучше и лучше. Когда дойду до того этапа, когда смогу давать результат в играх, то сразу вернусь на лёд», — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
- 27 августа 2023
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