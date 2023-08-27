Р. Ротенберг: у Кетова растут дети, его эпоха только начинается

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о том, что бывший нападающий армейского клуба Евгений Кетов приступил к тренерской работе в команде.
«Мы не обсуждали варианты тренерства, когда Кетов играл. Начали это обсуждать в прошлом сезоне, это было моё предложение Евгению. Я его очень давно знаю, знаю, какой это честный и трудолюбивый человек, который полностью отдавался хоккею.
Кетов сказал, что это его мечта – работать в СКА, работать тренером. Мы будем вместе дальше развиваться. Евгений уже вносит вклад в тренерский штаб. Также мы много внимания уделяем детскому хоккею. У Евгения растут дети, его эпоха только начинается.
В матчах Евгений будет стоять на лавке или будет сверху? У нас нет такого понимания – на лавке, сверху. Есть ещё много других вариантов. Он будет вносить вклад в победу, ежедневно работать на благо команды, как и другие наши тренеры», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 27 августа 2023
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