Р. Ротенберг: когда предложил Мичкову сыграть в центре, он сказал: «Да это моя мечта!»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о желании форварда армейского клуба Матвея Мичкова играть в центре нападения.
«Капитанство Хайруллина? Капитан должен обладать определёнными качествами как лидер команды. Тут много факторов. Во-первых, Марат много лет был капитаном «Нефтехимика» и приводил команду к множеству побед. Мы следили за ним много лет. Он по духу является лидером. Мы в прошлом сезоне тоже видели, как он ярко играет. Человеческие качества тоже важны, возраст и опыт. Марат из самых опытных наших игроков, хотя он и совсем молодой.
Мичков идеально вписался на позицию центрального и обладает игровым мышлением, выиграл много вбрасываний. Для нас здорово, когда есть много вариантов – наигрывать Мичкова в центре или с краю. Если помните сборную Канады в Сочи, у них было 15 центральных нападающих. Почему? Потому что центр может играть везде. Хоккей – универсальная игра, и наша система игры универсальная, требует игрового мышления. У нас каждый игрок играет на любой позиции, нет распределения на защитников и нападающих. Есть игрок номер один, два, три, четыре, пять. Пять в атаке, пять в обороне. Звучит просто, но сделать очень сложно, очень много деталей и требует серьёзного отношения каждого игрока к тренировочному процессу, взаимопонимания, взаимозаменяемости.
Когда я предложил Мичкову сыграть в центре, он сказал: «Да это вообще моя мечта!», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 27 августа 2023
-
17:46
-
17:43
-
17:41
-
17:38
-
17:34
-
17:22
-
17:21
-
17:18
-
17:15
-
17:14
-
17:11
-
17:08
-
17:05
-
17:00
-
16:43
-
16:39
-
16:35
-
16:21
-
16:21
-
16:10
-
15:50
-
15:20
-
15:00
-
14:35
-
14:10
-
13:40
-
13:32
-
13:26
-
13:18
-
12:45
-
12:20
-
11:45
-
11:10
-
10:45
-
10:20