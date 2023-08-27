Р. Ротенберг: когда предложил Мичкову сыграть в центре, он сказал: «Да это моя мечта!»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о желании форварда армейского клуба Матвея Мичкова играть в центре нападения.

«Капитанство Хайруллина? Капитан должен обладать определёнными качествами как лидер команды. Тут много факторов. Во-первых, Марат много лет был капитаном «Нефтехимика» и приводил команду к множеству побед. Мы следили за ним много лет. Он по духу является лидером. Мы в прошлом сезоне тоже видели, как он ярко играет. Человеческие качества тоже важны, возраст и опыт. Марат из самых опытных наших игроков, хотя он и совсем молодой.

Мичков идеально вписался на позицию центрального и обладает игровым мышлением, выиграл много вбрасываний. Для нас здорово, когда есть много вариантов – наигрывать Мичкова в центре или с краю. Если помните сборную Канады в Сочи, у них было 15 центральных нападающих. Почему? Потому что центр может играть везде. Хоккей – универсальная игра, и наша система игры универсальная, требует игрового мышления. У нас каждый игрок играет на любой позиции, нет распределения на защитников и нападающих. Есть игрок номер один, два, три, четыре, пять. Пять в атаке, пять в обороне. Звучит просто, но сделать очень сложно, очень много деталей и требует серьёзного отношения каждого игрока к тренировочному процессу, взаимопонимания, взаимозаменяемости.

Когда я предложил Мичкову сыграть в центре, он сказал: «Да это вообще моя мечта!», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.