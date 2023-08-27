А. Медведев: надеюсь, секретные рецепты, как у ликёра Шартрез, будут использованы в СКА

Председатель правления совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о системе управления клубом.

«На самом деле, я из хоккея никуда не уходил, я оставался и членом совета директоров КХЛ, и членом совета директоров СКА. Ясно, что пандемия повлияла на деятельность этих органов, но всё равно хоккей всегда был, есть и будет в моём сердце. Очень рад, что помимо других обязанностей, на меня возложили и эту.

В «Зените» у меня другая функция, я возглавляю правление. Это требует даже не ежедневного, а ежечасного участия в жизни клуба. Тем более там не только основная команда, но и женская, и молодёжная. Функции председателя совета директоров тоже очень важные. В баскетболе нам удалось остановить 20-летнюю монополию ЦСКА. Принципы управления большими системами, а спортивные клубы – большие системы, потому что там и спортивная деятельность, и финансовая, и маркетинговая, и человеческая. Секрет побед – создание особой обстановки. Все любят выигрывать, но надо, чтобы ненавидели проигрывать. Создать это непросто, но надеюсь, рецепты, которые засекречены как рецепт ликёра Шартрез… Многие пытаются его повторить, но это надо знать оригинальный монастырский рецепт. Надеюсь, эти рецепты будут использованы и в СКА, где произошли изменения в структуре управления. Роман Борисович теперь сможет больше времени уделять работе с командой. Это позволит двигаться вперёд», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.