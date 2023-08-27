А. Медведев – о СКА: главное, чтобы машина работала — и не вхолостую, а на результат

Председатель правления совета директоров СКА Александр Медведев рассказал, что нужно сделать армейскому клубу, чтобы добиться успеха.

«У нас есть строгое разделение административно-хозяйственных, маркетинговых вопросов и спортивных. Но неизбежно эти линии пересекаются. Чтобы побеждать, надо, по аналогии с машиной, чтобы и двигатель, и тормоза, и карданный вал, и аудиосистема работали, как положено. Главная задача, чтобы машина работала, и работала не вхолостую, а на результат», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В прошлом сезоне КХЛ петербургский клуб стал обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат. В финале Западной конференции СКА уступил в шести матчах будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА.