А. Медведев – о СКА: главное, чтобы машина работала — и не вхолостую, а на результат

Председатель правления совета директоров СКА Александр Медведев рассказал, что нужно сделать армейскому клубу, чтобы добиться успеха.
«У нас есть строгое разделение административно-хозяйственных, маркетинговых вопросов и спортивных. Но неизбежно эти линии пересекаются. Чтобы побеждать, надо, по аналогии с машиной, чтобы и двигатель, и тормоза, и карданный вал, и аудиосистема работали, как положено. Главная задача, чтобы машина работала, и работала не вхолостую, а на результат», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
В прошлом сезоне КХЛ петербургский клуб стал обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат. В финале Западной конференции СКА уступил в шести матчах будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА.
- 27 августа 2023
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