Кадейкин: хочется ли стабильности? В моём возрасте хочется уже что-то выиграть, годы идут

Нападающий СКА Александр Кадейкин рассказал о желании выиграть трофей с армейцами и заявил, что готов к возможному расторжению контракта.

«Готов ли к тому, что даже лидеры в СКА не застрахованы от расторжения контракта, как Гусев? Ко всему готов. Хоккейная жизнь такова, что никто ни от чего не может быть застрахован. Хочется ли стабильности в моём возрасте? В моём возрасте мне хочется уже что-то выиграть, годы-то идут. Стабильность у меня уже была. Путь к результату никогда не бывает простым, он всегда тернистый. Он подразумевает решение определённых проблем. Это как горная река. Здесь нужна не стабильность, а результат», — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.