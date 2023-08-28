Кадейкин: хочется ли стабильности? В моём возрасте хочется уже что-то выиграть, годы идут
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Нападающий СКА Александр Кадейкин рассказал о желании выиграть трофей с армейцами и заявил, что готов к возможному расторжению контракта.
«Готов ли к тому, что даже лидеры в СКА не застрахованы от расторжения контракта, как Гусев? Ко всему готов. Хоккейная жизнь такова, что никто ни от чего не может быть застрахован. Хочется ли стабильности в моём возрасте? В моём возрасте мне хочется уже что-то выиграть, годы-то идут. Стабильность у меня уже была. Путь к результату никогда не бывает простым, он всегда тернистый. Он подразумевает решение определённых проблем. Это как горная река. Здесь нужна не стабильность, а результат», — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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