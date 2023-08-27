Зубов: Никишин – один из лучших защитников КХЛ. Ему нужно прибавить только в постоянстве

Тренер СКА Сергей Зубов оценил игру защитника армейского клуба Александра Никишина.
«Прогресс Никишина? По поводу прошлого сезона я уже детально излагал, думаю, не стоит повторяться. Что касается его сегодняшнего состояния, то Саша пришёл после отдыха в совершенно другой физической форме, он не просто так провёл лето. Было видно, что он занимался. Он прислушался к советам, которые ему дали в конце предыдущего сезона. Саша прибавил в физике. Ожидаем дальнейшего прогресса в его игре и вкладе в успехи команду. Будем надеяться, что он постарается превзойти прошлогодний результат.
Лучший ли он защитник в КХЛ? Один из лучших точно. Готов ли он к НХЛ прямо сейчас? Думаю, единственное, в чём ему ещё нужно прибавить, это в постоянстве. У него есть время сделать это здесь в КХЛ. Каков его потенциал в НХЛ? Здесь невозможно предугадать. У него есть все предпосылки стать топовым защитником. Всё зависит от того, как он будет работать и относиться к своим обязанностям», — сказал Зубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
- 27 августа 2023
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