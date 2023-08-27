Овечкин вместе с Ольгой Бузовой приняли участие в открытии караоке-бара в Москве
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с супругой Анастасией принял участие в открытии караоке-бара в Москве.
В открытии также приняли участие баскетболист Виталий Фридзон и певица Ольга Бузова.
Овечкин отдыхает на отрытии караоке-бара
Напомним, форвард выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
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