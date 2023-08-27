Алина Загитова приняла участие в презентации состава ХК СКА
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в презентации состава ХК СКА.
Загитова сфотографировалась с главным тренером СКА Романом Ротенбергом и вице-президентом международного форума BRICS Сукритом Шараном.
Отмечается, что после презентации команды состоится благотворительный матч, в котором Сукрит Шаран будет одним из тренеров команды.
Во время презентации Алина Загитова дала интервью пресс-службе армейского клуба.
21-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.
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