Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в презентации состава ХК СКА.

Загитова сфотографировалась с главным тренером СКА Романом Ротенбергом и вице-президентом международного форума BRICS Сукритом Шараном.

Отмечается, что после презентации команды состоится благотворительный матч, в котором Сукрит Шаран будет одним из тренеров команды.

Во время презентации Алина Загитова дала интервью пресс-службе армейского клуба.

21-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.