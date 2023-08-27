«Страшная штука, когда ребята голодные». Сошников — об игре «Лады»

Нападающий «Трактора» Никита Сошников рассказал о победе клуба на турнире в Казани и Челябинске и оценил игру «Лады» и «Ак Барса» на предсезонке.

«Победили на турнире в Казани и дома, это ожидаемо или где-то удивлены? Вообще никак не реагируем на это. Знаем всякие проклятия, не проклятия. Мы не можем же играть, чтобы проиграть, правильно? «Магнитка» нас до этого переиграла, перебросали в два раза. Они должны были эту игру выигрывать, нам повезло. Серёга Мыльников на ушах стоял. Повезло, выиграли, не было там целей, задач. Самое главное – это картина игры, содержание.

Как «Лада», которой прочат место в нижней части таблицы Восточной конференции? Нельзя так говорить. Они голодные. Это страшная штука, когда ребята голодные, мотивированные, хотят работать, забивать. Поэтому они будут биться. Просто будут биться, там на одном мастерстве далеко не уедешь.

Как Казань? Я так понял, что они под серьёзными нагрузками были. То, что мы их додавили в третьем периоде, ничего не значит, в сезоне будет другой хоккей», – сказал Сошников в интервью Metaratings.ru.

Ранее нападающий «Трактора» Александр Шаров рассказал об итогах Кубка губернатора Челябинской области, в котором челябинский клуб занял первое место, обыграв «Ладу» (3:0).