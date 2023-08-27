Назаров — о деле Федотова: посмотрим, у кого в этой ситуации крепче яйца

Известный тренер Андрей Назаров рассказал о решении ФХР разрешить голкиперу ЦСКА Ивану Федотову играть в КХЛ только с 1 января 2023 года.
«В России такие случаи происходили испокон веков, классика жанра. Вся эта ситуация напоминает мне произведение нашего великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Посмотрим, у кого в сложившейся ситуации крепче яйца.
Кстати, прямо сейчас наблюдаю за финальным матчем на Кубок мэра Москвы между ЦСКА и «Спартаком»: Иван Федотов выглядит в воротах армейцев очень солидно. С нетерпением жду 1 сентября, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но мы все должны помнить, что любим хоккей и работаем во благо любимой миллионами болельщиков игры», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 27 августа 2023
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