Быков: очень обидно, если ФХР не может защитить Федотова

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил решение ФХР допустить голкипера ЦСКА Ивана Федотова к играм КХЛ только с 1 января 2023 года.
«Есть много функционеров, федераций и организаций, которые принимают правила и регламенты. Но в конечном счёте они должны защищать хоккеиста, чтобы он мог играть. Это должно быть во главе угла. Он на льду показывает мастерство, благодаря ему болельщики приходят на стадион. А сейчас эти организации стараются показать свою силу, а игрок страдает.
Я против любых санкций, которые ограничивают возможности Федотова. Наверняка многие функционеры и советники ему говорили, что нужно делать, с кем подписывать контракт. А игрок не всегда знает, как ему поступать, он не сведущ в юридических вопросах, он просто хочет играть. Я здесь на стороне игрока.
Есть КХЛ, НХЛ, ИИХФ, ФХР. Эти организации должны все вопросы решать между собой. Очень обидно, если Федерация хоккея России не может защитить Федотова», — сказал Быков в интервью Metaratings.ru.
Ранее о ситуации с контрактом Федотова высказался двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников.
- 27 августа 2023
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