«Надо разделить полномочия КХЛ и ФХР». Сушинский — о ситуации с Федотовым

Бывший игрок сборной России Максим Сушинский заявил, что КХЛ должна выйти из-под контроля Федерации хоккея России, чтобы таких ситуаций, как с голкипером Иваном Федотовым, не было.

«Ну а как наша федерация могла пойти против Международной федерации хоккея? В этом смысле всё понятно. Если рвать отношения с ИИХФ, то надо рвать. А лучше всего разделить полномочия КХЛ и ФХР. Пусть это будут две структуры, не связанные друг с другом. Вот оптимальное решение вопроса, на мой взгляд.

То есть КХЛ уходит из-под влияния ФХР и становится как НХЛ, которая не подчиняется никаким федерациям? Да, именно так. НХЛ — самостоятельная лига, никакие федерации ей не указ. В ней играют с допингом, в радужной форме. Они сами решают, что можно и нельзя.

Ивану надо играть в хоккей. Это главное дело его жизни, потому что по-другому он зарабатывать пока не умеет. Ему надо кормить себя и всех остальных. Только за кого играть? Вот это сложный вопрос.

Надо бежать в «Филадельфию», раз у неё права на вратаря? Я думаю, он давно убежал бы туда, если бы хотел. Сейчас Ивану надо плыть по течению и доказывать своей игрой, что он способен выступать на высоком уровне. Всё-таки год пропустил, растерял форму», — сказал Сушинский в интервью «РБ Спорт».

Ранее бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил решение ФХР допустить голкипера ЦСКА Ивана Федотова к играм КХЛ только с 1 января 2023 года.