Фёдоров: где Федотову набирать форму, если КХЛ его не допустит? У меня другая информация

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что голкипер Иван Федотов должен набираться игровой практики в Континентальной хоккейной лиге.

«Где набирать форму Ивану Федотову в том случае, если КХЛ не допустит его к участию в чемпионате? Я не понимаю, где тут вопрос ко мне, как к главному тренеру. Если, да кабы, что-то там случится… Я думаю, что это немного за рамками моей ответственности. Я прекрасно понимаю ваш вопрос. Но у меня другая информация», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сейчас голкипер не может играть за армейцев в матчах КХЛ, так как на него наложена дисквалификация Международной федерации хоккея до 1 января 2024 года. Только после её истечения или решения дисциплинарного комитета о снятии Федотов может выступать за ЦСКА.