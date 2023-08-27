Призовой фонд благотворительного матча СКА составил один миллион рублей

В Санкт-Петербурге завершился благотворительный матч в рамках презентации состава СКА на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги.

Призовой фонд благотворительного матча армейцев составил один миллион рублей, сообщает пресс-служба клуба. Эта сумма будет равными частями направлена семье Всеволода Малкова – хоккеиста системы СКА, который в прошлом году трагически ушёл из жизни, а также юному следж-хоккеисту Денису Столбунову, который теперь сможет приобрести новые сани.

Напомним, команда «Синих» играла с командой «Белых». Финальный счёт — 13:10 в пользу «Синих», за которых выступал главный тренер СКА Роман Ротенберг. Специалист забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, набрав шесть очков. Также за «Синих» играл председатель правления совета директоров СКА Александр Медведев, который записал на свой счёт 4 (2+2) результативных балла.