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Локтионов улетел на скамейку ЦСКА, Диц подрался с Беляевым. Фото триумфа «Спартака»

27 августа в Москве на льду «Мегаспорта» состоялся финальный матч Кубка мэра Москвы, в котором «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 3:1.

В концовке первого периода Александр Бурмистров с передач Матвея Заседы и Дмитрия Вишневского открыл счёт в матче.

На 14-й минуте второго периода Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Сергея Плотникова восстановил равенство в счёте.

На 17-й минуте третьего периода Александр Хохлачёв вновь вывел «Спартак» вперёд. Результативными передачами отметились Александр Бурмистров и Дмитрий Вишневский. Менее чем через две минуты Максим Цыплаков с передачи Егора Чезганова установил окончательный счёт в матче.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.