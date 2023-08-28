31-летний нападающий Донской завершил карьеру из-за последствий сотрясения мозга

Нападающий «Сиэтл Кракен» Йоонас Донской завершил карьеру из-за последствий сотрясения мозга. Об этом экс-хоккеист написал на своей странице в социальной сети.

Напомним, прошлой осенью 31-летний форвард получил своё седьмое сотрясение на тренировке перед матчем с «Ванкувер Кэнакс» – он столкнулся с партнёром и ударился головой о лёд. Йоонас сообщал о головных болях и головокружении, с которыми он сталкивался.

За свою карьеру Донской выступал в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс», «Колорадо Эвеланш» и «Сиэтл Кракен». Минувший сезон Йоонас пропустил. Всего на его счету 474 матча в НХЛ, в которых он набрал 208 (80+128) очков. Финский игрок был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2010 году клубом «Флорида Пантерз» в четвёртом раунде под общим 99 номером.

В составе юниорской сборной Финляндии Донской стал бронзовым призёром чемпионата мира 2010 года.