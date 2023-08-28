«Не стоит принимать близко к сердцу». Форвард ЦСКА Каменев — о поражении от «Спартака»

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев рассказал о поражении от «Спартака» (1:3) в финальной игре Кубка мэра Москвы и оценил уровень красно-белых.
«Я не расстроился — самые главные победы надо одерживать в конце сезона, мы будем к этому стремиться, а этот турнир даёт возможность какие-то наработки сделать перед сезоном. Не стоит этот турнир принимать близко к сердцу. 1 сентября начинаем новые соревнования.
У нас много удалений было, это во-первых. Во-вторых, мы большинство своё не забили, хотя у нас были моменты, могли реализовать. А так, в концовке пропустили голы — хорошие броски получились, хорошо попали. Но игра была равной, я считаю.
Если честно, я уже и не помню «Спартак» в прошлом сезоне. Ребята побыстрее стали, помастеровитее, хорошо смотрелись в первом периоде сегодня, побыстрее нас были. Не хватало нам движения, потому что вчера такой полувыходной был и утром не катались сегодня. Но ничего страшного, в сезоне будет всё по-другому», — цитирует Каменева ТАСС.
Ранее нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал о своей подготовке к новому сезону КХЛ.
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