«Я бы не смотрел в сторону ИИХФ». Фетисов — о ситуации с Федотовым

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что необходимо игнорировать санкции, наложенные на голкипера ЦСКА Ивана Федотова Международной федерацией хоккея.
«Где парень хочет играть, там ему и надо играть. У нас ухудшатся отношения с международной организацией? Но у нас с ней и нет никаких отношений, не думаю, что это должно быть тормозом. Они могли много раз встать на позицию спортивного принципа, а не политического, тогда с ними можно было бы взаимодействовать.
Я бы не смотрел в сторону международной организации. Мы должны свои интересы ставить во главу угла. Возможные новые санкции? Да какие санкции, они сейчас просто издеваются», — приводит слова Фетисова ТАСС.
Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров ответил на вопрос касательно решения Федерации хоккея России допустить голкипера армейцев Ивана Федотова к играм КХЛ только с 1 января 2023 года.
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