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Генменеджер «Трактора» высказался о подписании СКА Алекса Гальченюка

Генменеджер «Трактора» высказался о подписании СКА Алекса Гальченюка
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал подписание СКА нападающего Алекса Гальченюка.

«Не знаю, в каком он сейчас состоянии. Это игрок высочайшего уровня и мастерства. Что-то в карьере пошло не так, но приезд в Петербург может стать ренессансом для него. Он может оттолкнуться от вещей, которые происходили, выработать уверенность, и вторым темпом вновь поехать покорять НХЛ. Талантливый игрок», — сказал Волков в интервью Metaratings.ru.

25 августа на пресс-конференции главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что клуб заключил двухлетний контракт с американским нападающим Алексом Гальченюком. 29-летнийн нападающий в прошлом сезоне сыграл за «Колорадо Эвеланш» 11 матчей, в которых результативными действиями не отметился.

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