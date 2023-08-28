«Слава богу, появились Спунер и Николишин». Кравец — об итогах межсезонья для «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал об изменениях в омском клубе и оценил приход нападающих Райана Спунера и Ивана Николишина.

«Да, много перемен, много новых игроков. Сборы прошли по плану, было много работы, с которой ребята очень хорошо справились, не плакали, работали в полную силу. Посмотрели резерв, у нас есть хорошая молодёжь, многие начнут играть сразу. Так что предсезонка прошла на хорошем уровне, осталось доказать, что мы можем создать хорошую команду.

Конечно, в условиях травм мы будем наигрывать тех, кто проводил всю предсезонку. Никита Холодилин, Илья Рейнгардт, мы увидели этих игроков в деле, они хорошо себя проявили и имеют полное право играть за «Авангард». По предсезонной подготовке, по турниру Блинова Холодилин заработал место в основной центральной линии. Думаю, у него должно всё получиться, будем его использовать, доверять.

Доволен ли я, как команда привыкает к новому заявленному стилю? Наверное, нельзя быть на 100% довольными. Считаю, что ребята поняли, что мы хотим видеть в построении системы, в отборе шайбы, в агрессивном форчеке, в давлении, в игре в зоне. По многим моментам все всё понимают, не всегда получается, но я считаю, что очень много плюсов в данной ситуации. И ребята готовы играть так, надеюсь, что всё, над чем мы работали, воплотим в жизнь в сезоне.

Спунер и Николишин? Непростой случай, что ребята так неожиданно появились. Но слава богу, что они появились, для нас это большой плюс. Летом они занимались самостоятельно, тренировались, сейчас никто не сидит дома на печке. Конечно, это не сравнить с командными тренировками, но ребята набирают кондиции. С каждым днём их физическое состояние лучше, их занятия проходят всё интенсивнее», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.