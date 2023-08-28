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Главный тренер «Авангарда» прокомментировал отъезд Буше из команды перед стартом сезона

Главный тренер «Авангарда» прокомментировал отъезд Буше из команды перед стартом сезона
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подтвердил информацию «Чемпионата» о том, что американский форвард Рид Буше покинул расположение омского клуба в связи с родами жены.

«В «Авангарде» приняты семейные отношения между людьми, у нас большая семья, включая наших болельщиков, и это действие по Буше подтверждает, что мы не просто говорим, а делаем. В прошлом году отпустили Алексея Береглазова, когда его жена ждала ребёнка, и сейчас у Буше такая же ситуация. Жена беременна, готова рожать, и он хочет присутствовать на родах. Для нас это важно, семья всегда на первом месте. Конечно, была заранее договорённость. К сожалению, он пропустит первый матч сезона, но здесь самое главное, чтобы всё прошло хорошо с рождением ребёнка, чтобы он был счастлив и вернулся в хорошем настроении.

Михаил Аверин (новый председатель Совета директоров «Авангарда». – Прим. «Чемпионата») практически постоянно взаимодействует и со мной, и с Антоном Курьяновым. Даже вот вопрос с Ридом Буше мы с Михаилом Сергеевичем обсуждали вместе, как сделать так, чтобы было максимально комфортно хоккеисту», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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