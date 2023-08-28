«В Канаде такое лишь в случае завоевания Кубка Стэнли». Спунер — о презентации «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер рассказал о своих впечатлениях от презентации «ястребов», которая состоялась накануне в Омске.

«Шесть дней остаётся до первого матча сезона, мне ещё требуется покататься, потому что ещё не на 100% я готов. Безусловно, чувствую себя намного лучше, чем пять дней назад, когда я только приехал, но есть ещё над чем работать. Потренируюсь, и всё будет замечательно.

Я бы не сказал, что в плане физподготовки я значительно уступаю другим ребятам, потому что я всё-таки катался дома и работал усердно в зале. Просто пока ещё мозг соображает не так быстро, как хотелось бы, потому что у нас очень интенсивные тренировки. Но сегодня я чувствую себя лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. Шаг за шагом иду к первому матчу.

Взаимопонимание с разными партнёрами? Я уже 12 лет в профессиональном спорте, сменил немало команд и, наверное, более сотни партнёров, так что никаких проблем. В целом всё всегда одно и то же, главное – играть сплочённо и придерживаться системы, а если ребята мастеровитые, то всё получается отлично. Это как раз о ситуации в «Авангарде».

Презентация «Авангарда» — это было настоящее сумасшествие. Так много людей пришло, я не ожидал. В Канаде если такие празднования и устраиваются, то только по случаю завоевания Кубка Стэнли в конце сезона. Конечно, потрясающе было видеть эту всю поддержку, это было очень круто», — передаёт слова Спунера корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.